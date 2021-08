Toujours sans club depuis son départ d’Arsenal, Wenger a été évoqué dans plusieurs rumeurs. La plus récente est celle d’un approche de la fédération suisse pour que le Français reprenne le flambeau de Vladimir Petkovic.

Après 22 ans de vie commune, Arsène Wenger et Arsenal se sont séparés, et depuis, le Français n’a toujours pas trouvé de chaussure à son pied. Ou alors, peut-être simplement qu’il n’en veux juste plus de chaussure.

Récemment, et selon les informations de Blik, la fédération suisse aurait proposé le poste de sélectionneur national, laissé vacant par Vladimir Petkovic à Wenger. Mais le coach de 71 ans n’a pas donné de suite à cette proposition.