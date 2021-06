Avec un point au classement après la 2e journée du groupe A de l’Euro, la Suisse n’a pas le droit à l’erreur contre la Turquie dimanche.

« Tout se jouera lors du dernier match. (…) L’Italie est une excellente équipe, et ils ont mieux joué que nous aujourd’hui. Contre ces équipes de haut niveau, on ne peut pas s’offrir le luxe de faire des erreurs, parce qu’on les paye cash. Maintenant, on doit se concentrer sur le match face à la Turquie pour espérer aller en huitièmes de finale », a indiqué le capitaine suisse Xhaka sur le site de l’UEFA.