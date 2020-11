En fin de contrat avec l’Olympique de Marseille en juin 2021, Florian Thauvin pourrait bien partir libre cet été. Mais les dirigeants olympiens espèrent un dénouement plus favorable et ainsi récupérer un petit quelque chose en échange.

Intéressé par le champion du monde depuis plusieurs semaines le Milan AC cherche un moyen de récupérer le joueur sans pour autant débourser une fortune. Pour cela, les Rossoneri pensent à un échange. Comme le précise « Pianeta Milan », le club italien souhaite proposer son milieu offensif, ailier droit espagnol Samuel Castillejo en lieu et place de Florian Thauvin. Agé de 25 ans, il ne figure pas dans les plans de Stefano Pioli et possède un profil similaire à celui de Florian Thauvin. Le joueur peut-il intéresser André Villas-Boas et les dirigeants olympiens ? C’est à voir…

Sous contrat jusqu’en 2023, Samuel Castillejo totalise 57 matchs de Serie A. Il a aussi marqué 6 buts et délivré 5 passes décisives depuis son arrivée en provenance de Villarreal.