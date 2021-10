Historique pour l’équipe de Serie A de la Salernitana qui a décroché son premier succès de la saison ce samedi après-midi face au Genoa. Une victoire 1 à 0.

Avec un Franck Ribéry titulaire au coup d’envoi, l’équipe qui occupait la vingtième et dernière place du championnat avec cette 7e journée a obtenu le tout premier succès de sa saison. Au terme d’un match assez serré, les locaux ont été libéré par leur buteur bosnien Milan Milan Djuric qui reprend de la tête à la 66e minute de jeu, un corner tiré de la droite vers la gauche. Grâce à ce succès, le promu n’est plus lanterne rouge et se retrouve avant-dernier avec quatre points devant Cagliari. Le Genoa 16e avec 5 points.