La défaite a du mal à passer. L’Olympique Lyonnais s’est incliné ce dimanche face à Metz (3-2) dans le cadre de la 36e journée de Ligue 1. Un revers qui prive l’OL de l’Europe. Bosz ne décolère pas.

« Tu ne peux pas gagner 3-0 à Marseille de manière méritée et ne pas gagner aujourd’hui. Et c’était mérité aussi. Bien sûr, on a eu beaucoup le ballon. Bien sûr que la deuxième période était meilleure, on a eu des occasions. Mais en première, comment peux-tu commencer un match aussi important comme ça ? Je ne peux pas l’expliquer », a déclaré Peter Bosz en conférence de presse, comme le rapporte Maxifoot.

« Il n’y pas d’excuse aujourd’hui. Absolument pas. Aucune excuse. Il fallait gagner ce match-là. Honnêtement, avec tout le respect qu’on leur doit, on n’a pas joué contre la meilleure équipe de Ligue 1. Mais quand tu les vois se battre, gagner les duels… Nous, on ne l’a pas fait. La saison est-elle déjà un échec ? Oui, pour moi oui ! »

