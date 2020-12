Vainqueur du Torino jeudi soir, l’AS Roma s’incline cette fois-ci face à l’Atalanta Bergame. Une défaite 4 buts à 1 à l’issue d’un match de haut niveau.

Atalanta Bergame – AS Roma 4-1 : La Louve a pourtant mené d’entrée sur un but d’Edin Dzeko (3e). En tête à la pause, la formation de Paulo Fonseca a craqué en seconde période sur des buts de Duvan Zapata (59e), Robin Gosens (70e), Luis Muriel (72e) et Josip Ilicic (85e). Septième avec 21 points, la Dea de Gian Piero Gasperini revient à trois longueurs de la Roma, quatrième.