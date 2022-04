Sous le feu des polémiques une fois de plus, Neymar a offert la meilleure réponse possible à ses détracteurs en inscrivant un triplé hiers soir face à Clermont, lors du succès 6 buts à 1 comptant pour la 31e journée de Ligue 1. Le brésilien en a profité pour répondre avec humour sur son compte Instagram.

Vivement critiqué pour son hygiène de vie jugée non-professionnelle, Neymar s’était déjà montré agacé et avait répondu à distance à ces propos. Une polémique notamment lancée le consultant RMC Sport Daniel Riolo, qui avait accusé Neymar de débarque « bourré » à l’entrainement. L’ex-barcelonais en a donc profité hier soir, après sa grande prestation sur la pelouse clermontoise, où il a inscrit un triplé et livré une passe décisive, pour envoyer un petit pique humoristique en Story Instagram. Il a écrit « bourré » avec des smileys de rire, plus trois ballons, synonymes de ses buts, et un verre de vin.