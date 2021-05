Dans une longue interview accordée à L’Equipe, Karim Benzema est revenu sur son retour en équipe de France. L’occasion d’une petite phrase-choc.

L’attaquant du Real Madrid a notamment été interrogé sur son changement de numéro. Lorsqu’il a quitté les Bleus, il évoluait avec le numéro 10. Pour l’Euro 2020, il aura le numéro 19. Un changement don Karim Benzema car « ça fait 10 + 9 » ! « L’humilité, il faut tout le temps l’avoir, maillot ou pas maillot, débutant ou ancien, grand joueur ou petit joueur, toujours ! Ça fait partie de moi. Oui, j’avais un numéro avant, mais des joueurs sont venus et ont eu ce numéro-là. Je ne me sentais pas de revenir et de dire « donne-moi ton numéro », non surtout pas. Ça ne m’intéresse pas de faire ça. Je prends ce qu’il y a. Et puis le 19, c’est celui de mes débuts à Lyon. Et de toute façon, ça fait 10 + 9. Donc voilà, les deux numéros que j’aime en un seul ! (rires) Honnêtement, je suis tellement content de revenir en équipe de France qu’un numéro de maillot, ce n’est rien du tout. »