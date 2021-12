Selon la presse espagnole les discussions s’accélèrent autour d’une arrivée de Ferran Torres lors du mercato hivernal. Le Barça et Manchester City se seraient proche d’un accord pour Ferran Torres.

Le Barça a annoncé publiquement hier que des discussions avaient été engagées pour signer l’attaquant espagnol de Manchester City. Aujourd’hui, Sport indique que les désaccords financiers entre les deux clubs se réduisent alors qu’entre le club catalan et Ferran Torres tout est déjà réglé. Selon Mundo Deportivo, un accord est même proche et selon eux si tout se passe bien le joueur de 21 ans sera un joueur du Barça en janvier. Le club catalan s’était fixé une somme maximale de 40 millions d’euros pour attirer l’ancien joueur de Valence alors que les Skyblues en demande au moins 70 millions. Malgré un écart considérable entre les montants évoqués par les deux clubs, les dirigeants catalans sont confiants et convaincus de proposer une offre plus compétitive à Manchester City, qui ne veut pas retenir le joueur.

Cependant contrairement à ce qui était évoqué ces derniers jours aucun joueur de Xavi ne fera le chemin jusqu’en Angleterre pour baisser le prix du transfert. Le salaire élevé de chacun des noms proposés par Laporta a refroidi les dirigeants mancuniens, selon les informations de Sport. Si rien n’est encore acté et que des discussions entre les deux clubs sont en cours, le journaliste Gerard Romero assure que tôt ou tard les deux clubs vont parvenir à un accord.