Star du Betis, Nabil Fékir fait saliver la Premier League qui pourrait lui offrir un nouveau challenge doré outre-manche.

Véritable facteur X du Betis depuis son arrivée en juillet 2019, Nabil Fekir fait le bonheur des Andalous. Si son bilan statistique (3 buts et 2 passes décisives en 10 rencontres toutes compétitions confondues) est plus qu’honorable, son influence sur le jeu est indéniable. Un atout différentiel que le Real Betis pourrait bien perdre dès l’hiver prochain. Plusieurs équipes en Europe et notamment en Premier League auraient entamé de premières négociations avec la formation espagnole.

Après avoir tenté sans succès l’été dernier, Newcastle préparerait, selon les informations dévoilées par Fichajes.net, une offre de 45 millions d’euros pour forcer la main au Real Betis tout en devançant une concurrence féroce composée de West Ham et Arsenal pour ne citer qu’eux. Malgré le renouvellement récent de son contrat, qui le lie jusqu’en 2026 avec les Andalous, un départ n’est pas à exclure. En difficultés financières, la direction du club hésite et pourrait bien le laisser filer l’été prochain, voire même cet hiver en cas d’offres d’envergure.