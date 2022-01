Le Bayern Munich a tout essayé mais Kingsley Coman semble convaincu que son avenir est ailleurs. Le Français refuse de prolonger et voit l’arrivée de nouveaux prétendants. Liverpool et Manchester United l’ont désormais dans leur viseur. La fin de l’aventure est proche pour l’ancien parisien.

Toujours plus impressionnant sur la scène européenne, le Bayern Munich semble être l’une des écuries les plus à même de tout rafler cette saison. Une véritable machine huilée pour accumuler les trophées. Pourtant, de nombreux dossiers bouleversent la tranquillité du club en interne. Plusieurs joueurs importants de l’effectif seraient sur le départ sans que la direction bavaroise n’ai réellement son mot à dire dans les négociations. Malgré maintes tentatives, le Bayern Munich ne parvient pas à régler le conflit qu’il entretient avec Kingsley Coman. Le Français a refusé les multiples offres bavaroises et va quitter le club allemand. Son nom ne cesse d’être mentionné outre manche.

Selon les informations de la presse allemande et plus particulièrement de Bild. La Premier League souhaiterait s’offrir Kingsley Coman. En fin de contrat en juin 2023, le Français ne souhaite pas prolonger son aventure au Bayern Munich. Une aubaine pour de nombreuses écuries à travers l’Europe qui souhaite s’accaparer son talent. Si de nombreuses écuries ont d’ores et déjà affiché leur intérêt, Liverpool et Manchester United sont les deux derniers clubs en lice. Les deux écuries britanniques ont les reins assez solides pour s’offrir un joueur de sa stature surtout que la formation allemande est dans l’urgence. Le vendre cet hiver ou l’été prochain sont les seules possibilités pour le Bayern Munich avant que Kingsley Coman ne mette les voiles, libre comme le vent.