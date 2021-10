Retrouvé mort dans sa voiture, le footballeur grec Nikos Tsoumanis a peut-être été assassiné.

Alors que la disparition de Nikos Tsoumanis (31 ans) avait été signalée par sa famille et ses amis, le média grec metrosport.gr affirme ce mardi que son corps a été retrouvé sans vie quelques heures plus tard dans sa voiture à la marina de Nea Krini. Une enquête préliminaire a permis d’affirmer que le footballeur grecque est décédé d’une « mort par suffocation ». La thèse du meurtre est toujours envisageable selon la police locale, le joueur ayant été retrouvé avec les mains attachées dans le dos par une cravate en plastique et une ceinture autour du cou.

Passé par l’Aris Salonique, Corfou, Panthraikos, Veria, l’Apollon Kalamaria et Xanthi, Nikos Tsoumanis aura disputé 126 matchs en professionnel dans le championnat grec. Le latéral a également fait un passage dans les rangs de la sélection espoir de Grèce, avec laquelle il a disputé deux rencontres.