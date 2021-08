Alors que la fin du mercato approche, la piste Sardar Azmoun s’éloigne de plus en plus de l’OL.

À la recherche d’un buteur pour compléter son effectif cet été, Peter Bosz va devoir faire une croix sur la piste Sardar Azmoun. D’après les informations de L’Equipe, le Zénith Saint-Petersbourg aurait accepté les 15 millions d’euros alignés par l’OL mais souhaite d’abord dénicher le remplaçant de l’international iranien. Autant dire que la tâche s’annonce quasiment impossible maintenant qu’il reste moins de 48 heures avant la fin du mercato estival.

L’option la plus probable pour Lyon serait alors d’abandonner la piste Azmoun pour se concentrer sur d’autres profils. Le directeur sportif Juninho et son board auraient déjà quelques noms en tête, notamment le Montpelliérain Gaëtan Laborde et le buteur Grec Dimítris Pélkas.