Etincelant en ce début, Jonathan Clauss n’en finit plus d’impressionner. Le latéral lensois serait même dans la short-list du Real Madrid selon les informations de Fichajes.

C’est l’homme qui fait le buzz en ce moment. Jonathan Clauss est l’un des meilleurs latéral droit de Ligue 1 et il est aux portes de l’équipe de France. Didier Deschamps a même évoqué, en conférence de presse, que c’était un joueur que le staff suivait. Ses performances au RC Lens ne passe pas inaperçues également à l’étranger. En effet, selon les informations de Fichajes, les Merengue penseraient à Jonathan Clauss pour épauler Daniel Carvajal au poste de latéral droit. Il imiterait ainsi le parcours d’un certain Raphaël Varane qui avait lui aussi fait le grand saut en passant du club Sang et Or au club madrilène.