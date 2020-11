Arrivé cet été au LOSC, Jonathan David ne fait pour l’instant pas l’unanimité. Bien qu’il le soutienne, son entraîneur Christophe Galtier ne relâche pas la pression.

« On le conseille, on parle avec lui, on lui dit que ça va venir. Une fois qu’on lui a dit, ça ne s’arrête pas là. Il faut mettre des choses en place sur le terrain, c’est ce qu’on fait en ce moment. Il faut tout relativiser. Il y a des progrès » a d’abord déclaré Galtier à propos de son attaquant, en avouant tout de même qu’il y avait un manque d’efficacité.

« C’est à lui aussi peut-être de mettre en place une routine différente car quand ça ne fonctionne pas, il faut changer des choses. Je vais travailler là-dessus avec lui. »