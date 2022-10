Le PSG a été mené à deux reprises par l’ESTAC Troyes sur sa pelouse du Parc des Princes avant de finalement imposer sa grande classe, ce samedi en Ligue 1 (4-3).

Vêtus des couleurs bleu ciel de Manchester City, l’ESTAC (qui appartient au même groupe que le champion d’Angleterre), a montré un très beau visage sur la pelouse du Parc des Princes. Baldé ouvre la marque pour le club de l’Aube dès la 3e minute, sur un contre parfaitement mené. Pas de panique pour le PSG qui égalise sur le premier but régalade de la journée : un caviar de Messi pour Soler (24e). 1-1, c’est le score à la pause. Le PSG est lancé ? Non ! Avec un Presnel Kimpembe de retour cen défense, c’est journée portes ouvertes. Sur un nouveau contre, c’est encore Baldé qui marque (52e). Un nouvel exploit est demandé. Lionel Messi ne se fait pas prié. D’une frappe aussi puissante que surprenante, l’Argentin remet les pendules à l’heure (55e). Marquinhos remplace Kimpembe pour remettre de l’ordre en défense et tout va mieux pour Paris. Le troisième but du PSG est signé Neymar (62e). Le quatrième est l’oeuvre de Kylian Mbappé sur penalty (76e). Les deux hommes se marquent à la culotte au classement des buteurs : 10 buts chacun cette saison en Ligue 1. Le match est plié ? Pas du tout ! Troyes marque encore par Palaversa (88e).

Score final : 4-3. Le PSG marque des buts aussi nombreux qu’exceptionnels… mais encaisse aussi beaucoup. Mercredi, il va falloir battre la Juventus pour assurer la première place du groupe en Ligue des champions. L’objectif principal sera de rendre une clean sheet.