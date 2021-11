La sélectionneure de l’équipe de France féminine a dévoilé, ce jeudi 18 novembre à 11h, la liste des joueuses sélectionnées pour les rencontres à venir pour nos Bleues contre le Kazakhstan puis face aux Pays de Galles. Des oppositions importantes comptant pour les qualifications à la prochaine Coupe du monde féminine de la FIFA qui aura lieu à l’été 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande. Une liste de 23 joueuses retenues sans Kheira Hamraoui. Corinne Diacre a évoqué cette triste affaire en conférence de presse.

« Je n’ai pas d’informations sur le fond de l’affaire et il y a une enquête en cours. On va laisser faire la justice. J’espère juste que le fond de l’histoire va sortir vite pour que les deux joueuses concernées, leur club, et que tout le monde puisse aller de l’avant rapidement« , a déclaré Corinne Diacre en conférence de presse.