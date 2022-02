Victorieux face au Montpellier Hérault, le Stade Rennais a réalisé une nouvelle prestation hors norme. Désormais tout proche de la Ligue des Champions, les Bretons pourraient briser les rêves des Niçois ou des Marseillais. Un véritable objectif pour Bruno Genesio.

Plus rien n’arrête le Stade Rennais. Ce vendredi 25 février, le Stade Rennais a enchaîné une nouvelle excellente prestation avec une victoire arrachée sur la pelouse de La Mosson face à Montpellier, (4-2). Un résultat positif qui leur permet de s’asseoir provisoirement au pied du podium avec 43 points au compteur, juste derrière l’OM, (46 pts), et l’OGC Nice, (45 pts). Sur deux victoires consécutives, les Bretons peuvent croire en la Ligue des Champions. Cette dernière leur tend les bras.

« C’était important de gagner. Tout d’abord, car on joue en premier donc c’est bien de gagner les matchs le vendredi. Un match difficile ici car c’est toujours difficile à Montpellier. Il y a des confrontations plutôt intéressantes pour nous samedi et dimanche. Maintenant, il reste beaucoup de matchs, mais si on est capable de répéter de telles performances, on peut être résolument optimiste« , a déclaré Bruno Genesio à l’issue de la victoire rennaise face à Montpellier, (4-2).