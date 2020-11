Depuis le début de saison, la Ligue 1 ne donne plus envie. Le championnat est dépassé au niveau des audiences par la Formule 1, le MotoGP et même le TOP 14.

Canal+ n’a pas à rougir, la Ligue 1 perd des téléspectateurs mais les autres compétitions qu’elle diffuse sont en train d’exploser les compteurs. Sur Canal, le Grand Prix de Formule 1 d’Émilie-Romagne avait réuni 1,06 million de téléspectateurs. Une audience exceptionnelle. La F1 réalise en moyenne 915 000 téléspectateurs, +20 % par rapport à 2019 et le MotoGP 697 000 de moyenne selon L’Equipe (+ 69 %). La seule fois cette saison que la chaîne cryptée a dépassé le million de téléspectateurs pour une rencontre de Ligue 1, c’était avec le match PSG – Rennes, le 7 novembre. Avec 1,026 million et 4,3 % de part d’audience, lors du début du deuxième confinement l’audience a augmenté. Autrement, depuis le début de saison les audiences tournent entre 500 000 et 700 000 téléspectateurs sur la chaîne. Une catastrophe pour l’image de la Ligue 1…et encore…sur Canal+ la Ligue 1 fait encore de l’audience.

Avec l’arrivée de Mediapro en début de saison, le championnat de France est entré dans l’anonymat le plus complet. Alors que le groupe espagnol est en plein conflit avec la LFP concernant le paiement des droits TV, sa chaîne Téléfoot ne décolle pas. Seulement 600 000 abonnés annoncés par le patron de Mediapro. Ça veut donc dire que les affiches de Ligue 1 et de Ligue 2 sur Téléfoot réalisent une audience bien inférieure à 600 000 personnes. La régie publicitaire Amaury Media, qui s’occupe de la commercialisation des publicités de Téléfoot La Chaîne, a publié un document commercial. Selon le site Sport Business, qui a consulté ce document, le match de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille aurait rassemblé seulement 412 000 personnes en moyenne. Une audience très faible, même pour une chaîne payante. Ce chiffre représente la pire audience pour un Classico dans l’histoire du championnat de France. L’explication de la descente aux enfers de la Ligue 1 est vite trouvée !