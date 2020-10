Mediapro souhaite revoir à la baisse le montant du contrat de droits TV de la Ligue 1 et de la Ligue 2. La LFP a très rapidement refusé cette proposition du principal diffuseur des deux championnats professionnels en France. Si Mediapro ne s’acquitte pas dans les prochains jours du montant demandé, la Ligue pourrait rompre le contrat avec le diffuseur espagnol qui peine à trouver son public.

Même avec cette menace de rupture du contrat entre la LFP et son principal diffuseur, Mediapro, la Ligue se retrouve dans une position inconfortable. Alors que le contrat n’est effectif que depuis quelques mois, Mediapro se trouve donc dans une situation financière difficile. La procédure juridique laisse augurer de la désignation d’un mandataire pour aider le groupe espagnol à faire face à ses difficultés financières et à renégocier ou rééchelonner ses créances et dettes. Le placement de Mediapro sous mandat ad hoc auprès du tribunal de commerce de Nanterre ne risque pas de rassurer le monde du football.

Pourtant la Ligue ne peut pas couper le flux de la Ligue 1 et de la Ligue 2 à Mediapro. Les deux championnats seront donc encore présents ce week-end sur les antennes de Téléfoot La Chaîne. Pour le moment aucune sortie de crise n’est envisagée. Les présidents des clubs de L1 et L2 essayent de trouver une solution pour sortir par le haut de cette crise. En attendant, l’incertitude règne sur le football français.