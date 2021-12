Reporté d’un an en raison de la pandémie de Covid-19, la Coupe d’Afrique des Nations aura bien lieu du 9 janvier au 6 février prochain au Cameroun. Dans son édition du jour, l’Équipe fait le point sur les joueurs du championnat de France qui prendront part à cette compétition. Le FC Metz avec sept joueurs et l’AS Saint-Etienne avec 5 joueurs seront les mieux représentés.

Mis à part l’AS Monaco et Lille, champion de france en titre, qui n’auront pas de joueurs à la CAN 2022, les 18 autres clubs de Ligue 1 auront au moins un joueur au Cameroun à partir du 9 janvier, date du match d’ouverture. Si l’AS Saint-Etienne devra faire sans Neyou, Moukoudi, S. Sow, Khazri, Bouanga. Le FC Metz devra se passer de sept joueurs: D. Bronn, P. M. Sarr, Kouyaté, H. Maïga, Oukidja, Boulaya, Alakouch.

Concernant le haut du classement, le Paris Saint-Germain devra faire sans son latéral droit Achref Hakimi, son défenseur central, Abdou Diallo, qui pourrait quitter le club durant le mercato hivernal et son milieu de terrain Idrissa Gueye. L’OGC Nice ne pourra compter sur Mario Lemina et Youcef Atal mais pourra titulariser Andy Delort et Hicham Boudaoui.