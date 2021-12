Inquiet au sujet de la compétitivité de la Ligue 1 à l’échelle continentale, Vincent Labrune a tiré la sonnette d’alarme.

Invité à prendre la parole ce mercredi devant la commission de la culture, de l’éducation et de la communication ainsi que le Sénat, le président de la LFP Vincent Labrune ne s’est pas montré particulièrement rassurant. Il remet en question notamment le manque de compétitivité qui pourrait faire défaut à la Ligue 1 dans les années à venir.

« Le problème qu’on a, c’est qu’on n’a pas le temps. A très court terme, à l’échéance un an et demi/deux ans, on a l’impérieuse nécessité de recréer une compétition nationale ultra performante, attrayante, spectaculaire pour maximiser notre appel d’offre domestique qui va arriver en 2023. Tout en ayant, dans le même temps, l’impérieuse nécessité d’être surperformant sur la scène européenne sur la même période puisqu’une réforme de l’UEFA se mettra en place en 2024. On est cinquième au classement européen et les cinq premiers auront quatre places qualificatives en Ligue des champions. Si on sort du Top 5 européen, le championnat de France sera définitivement en deuxième division européenne. Si à court terme on n’est pas capable de rentrer de l’argent frais pour nous sauver, rebondir, le championnat de France deviendra le championnat de Slovénie, avec tout le respect que j’ai pour nos camarades de Ljubljana« , prévient le patron du football français.