La semaine prochaine, le match entre la Real Sociedad et le Betis Seville sera à suivre gratuitement sur le compte TikTok de la Liga.

Ce vendredi, la Liga a annoncé officiellement que le match de la 32e journée de championnat entre la Real Sociedad et le Betis Séville (vendredi 15 avril à 21h), serait diffusé en intégralité et en 4K sur TikTok. Accessible gratuitement, le match sera à suivre au format vertical. Une décision plutôt insolite de la ligue espagnole, qui cherche peut-être à reconquérir une audience plus jeune, TikTok était très en vogue chez les moins de 25 ans. Il y a quelques mois, Florentino Perez avait défendu le projet de Super League (initié par le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus Turin) en insistant sur le faible intérêt des jeunes pour le football.

En France, RMC Sport tente également de conquérir un nouveau public en diffusant certaines de ses émissions sur la plateforme de streaming Twitch.