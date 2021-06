Après les clubs du championnat de France de Ligue 1, c’est la Ligue de Football Professionnel qui a validé le passage de 20 à 18 clubs à partir de la saison 2023-2024. Il y aura donc 4 descentes la saison prochaine !

Après des mois de discussions et de rumeurs, les différents clubs de Ligue 1 se sont enfin mis d’accord sur le passage de 20 à 18 clubs dans le championnat de France. Au micro d’Europe 1, Pour Jean-Pierre Caillot, président de Reims explique que « C’était inéluctable. Ça prendra effet lors de la saison 2023-2024, cela laisse un peu de temps pour s’organiser. Il y a de grosses pression à l’intérieur et à l’extérieur du foot, il faut réinventer notre produit. Parmi ces éléments, il y a la réforme des formats de compétition. Le président de la FFF, Noël Le Graët, était présent à cette réunion, et dans l’intérêt général du football, on a pris une décision qui puisse satisfaire le maximum de clubs. » Le président du Stade de Reims qui a fini 14e cette saison explique qu’un « certain nombre de clubs trouvaient que les choses allaient trop vite. Comme toujours dans la vie, il y en a qui sont impatients mais il faut considérer les désidératas de tout le monde. C’est mon rôle en tant que président de collège. Il faut que la décision soit partagée par les grands, les petits et les moyens. C’est pourquoi on a décidé de se donner une année pour passer au format souhaité par un certain nombre. »

Aujourd’hui, la Ligue de Football valide ce changement avant que la Fédération entérine le passage de 20 à 18 clubs durant ce mois de juin. Ce changement a été validé avec 97,28% des suffrages et seulement un vote contre : celui du FC Metz. Dans le même temps, la Ligue 2 va rester dans un format à 20 formations.