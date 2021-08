Ce dimanche l’Olympique de Marseille a décroché le premier succès de sa saison avec une victoire 3 buts à 2 face à Montpellier. Un match marqué par la bêtise de certains fans héraultais qui ont dû contraindre l’arbitre à interrompre la rencontre.

Comme chaque mercredi soir, la commission de discipline s’est réunie pour infliger des sanctions au club du MHSC. « Jets d’objets dont l’un a blessé un joueur » en la personne de Valentin Rongier, touché au visage. « Au regard de la gravité des faits, la commission de discipline décide de placer le dossier en instruction et prononce une fermeture à titre conservatoire des tribunes Corbières et Etang-de-Thau du stade de la Mosson, » peut-on lire dans le communiqué de l’instance du football tricolore. Rappelons que des supporters ont lancé des projectiles, bouteilles sur le terrain lors de la rencontre et que l’arbitre avait était obliger d’interrompre le match pendant un bon quart d’heure.