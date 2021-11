Ancien entraineur mythique du Milan AC, Arrigo Sacchi est revenu sur l’échec de la Squadra Azzurra cette semaine qui n’a pas été en mesure de valider son billet pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Au cours d’un entretien accordé à la « Gazzetta dello Sport », Sacchi a dévoilé les raisons de cet échec et pense que l’équipe nationale n’a pas été à la hauteur d’un groupe champion d’Europe en titre. « Je pense que certains s’imaginaient déjà avoir atteint la gloire. Mais la gloire, il faut la conquérir jour après jour, avec le travail et la fatigue, a-t-il lancé. On a perdu en route la générosité, l’envie de faire des efforts pour son coéquipier. D’un point de vue psychologique, nous étions cuits. La conséquence, une perte d’enthousiasme et, peut-être, d’optimisme. Le succès a déchargé les batteries. » Révèle Arrigo Sacchi qui espère bien évidemment que son pays se sortira de cette histoire en remportant les prochains barrages en mars 2022.