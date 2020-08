Soulier d’Or de la saison 2019-2020, Ciro Immobile est un joueur courtisé par de nombreux clubs. L’attaquant italien n’est pas forcément sur le départ et son club veut tout faire pour le garder.

Selon les indications de “Sky Italia”, la Lazio envisage de proposer un contrat XXL à son buteur de 30 ans. Les Lazialés souhaiteraient offrir près de 4 millions d’euros par an et un bail allant jusqu’en 2025 pour le conserver. Les discussions semblent en bonne voie et celui qui a inscrit 39 buts en 44 matchs toutes compétitions confondues ne serait pas contre prolonger son aventure dans la capitale italienne.