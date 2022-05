La Juventus a été tenue en échec ce lundi soir par la Lazio Rome sur le score de 2 buts partout dans le cadre de la 37e journée de Serie A.

Déjà qualifiée pour la prochaine Ligue des Champions, la Vieille Dame a été accrochée à domicile (2-2) face au club de la capitale italienne. Vlahovic (10e) et Morata (36e) avaient pourtant permis aux Bianconeri de mener 2-0 avant un CSC de Sandro (55e) et un but de Milinkovic-Savic dans le temps additionnel (90e+6). Au classement, le Juve est 4e avec 70 points alors que la Lazio Rome occupe la 5e place avec 63 points. Le défenseur central Giorgio Chiellini a fait ses adieux au public turinois. Le joueur de 37 ans est sorti sous l’ovation du Juventus Stadium dès la 17e minute, comme le nombre de saisons disputées avec les Bianconeri.