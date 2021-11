Ciro Immobile est incertain pour la rencontre de demain soir face à l’OM en Ligue Europa. Maurizio Sarri décidera demain s’il joue ou non.

Bonne nouvelle pour Marseille. Les Romains pourraient être privés de leur meilleur joueur, Ciro Immobile. Selon les informations d’Alfredo Pedulla, la présence de l’attaquant italien est incertaine face à l’OM. Il s’est entrainé à part lors de la dernière séance d’entrainement aujourd’hui en raison d’une grippe et d’un léger problème au genou. Son état de santé est plutôt bon et son entraineur décidera demain s’il l’utilise ou non nous apprend le journaliste italien.