La Lazio accueillait Empoli à 14h30 pour le compte de la 20e journée de Serie A. Pendant que la Spezia recevait l’Hellas Vérone.

Les Romains ont arraché le match nul (3-3) dans les derniers instants. Le promu, Empoli, avait bien mieux démarré le match avec deux buts dans les dix premières minutes de Zurkowski et Bajrami avant que Ciro Immobile ne réduise le score avant la mi-temps. Au retour des vestiaires les hommes de Mauricio Sarri reviennent avec de meilleures intentions et égalisent logiquement grâce à Milinkovic-Savic à la 66e. Mais Empoli ne lâche rien et reprend les commandes 10 min plus tard avant que le milieu serbe n’égalise à la 93e. La Lazio est désormais 8e juste devant son adversaire du jour.

Dans l’autre rencontre, l’Hellas Verone s’est imposé (1-2) grâce à un doublé en 2e mi-temps de Caprari. Le promu réduit le score en fin de match avec Erlic mais cela ne change rien au résultat du match.

Lazio – Empoli : 3-3

Spezia – Hellas Vérone : 1-2