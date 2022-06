Bientôt en fin de contrat à la Juve, Adrien Rabiot pourrait faire le bonheur d’un club de Premier League à petit prix cet été.

Alors qu’il lui reste un an de contrat à la Juventus Turin, Adrien Rabiot a explicitement demandé à partir cet été d’après les informations de nos confrères de L’Equipe. Bien que Massimiliano Allegri compte sur lui pour la saison à venir, le possible retour de Paul Pogba pourrait lui faire perdre sa place dans le onze titulaire et l’ancien Parisien envisage aujourd’hui un départ.

Pisté en Angleterre par Newcastle, Chelsea et Manchester United, le milieu de terrain de 27 ans pourrait quitter la Juve pour ‘seulement’ 15 à 20 millions d’euros. Reste à savoir lequel de ces trois cadors de Premier League dégainera le chéquier en premier.