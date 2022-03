Dépossédée de Cristiano Ronaldo cet été, la Juventus Turin ne l’a pas remplacé avant cet hiver et l’arrivée de Dusan Vlahovic. Un manque de considération envers le Portugais et son apport offensif que regrette particulièrement Matthijs De Ligt.

« On a perdu Ronaldo à la fin de l’été, et avec ce départ, on perd d’office 30 buts dans la saison. On n’a pas pu tout de suite recruter quelqu’un comme Vlahovic car le deal a été bouclé trop tard, et nous avons certainement manqué d’un buteur en début de saison« , a regretté Matthijs De Ligt dans un entretien accordé au média néerlandais Rondo.