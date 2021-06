En difficultés financières mais avec de grandes ambitions, la Juventus Turin et Massimiliano Allegri prévoient de nombreux changements au sein de l’effectif bianconeri. Le technicien italien aspire à un milieu de terrain remanié avec Manuel Locatelli, Tielemans, Pjanic voir Pogba. Aaron Ramsey, Rodrigo Bentancur et Adrien Rabiot sont sous pression.

Massimiliano Allegri est exigent et veut inscrire son empreinte sur la Juventus Turin. Ce renouveau passe par une refonte de son milieu de terrain et selon CalcioMercato, l’expérimenté technicien italien aurait 4 noms dans le viseur : Manuel Locatelli, Youri Tielemans, Miralem Pjanic et Paul Pogba. Les 4 ne sont pas réalisables mais le joueur de Sassuolo reste la priorité absolue. Ces nouvelles arrivées mettent la pression sur les milieux actuels turinois qui n’ont pas convaincu ces deux dernières saisons. Aaron Ramsey, Rodrigo Bentancur, Adrien Rabiot voire même Arthur et Weston McKennie sont sur la sellette. De grands bouleversements attendent la Juventus Turin.