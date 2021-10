La Liga NOS est le territoire parfait pour que les jeunes performent et éclosent aux yeux de la planète football. L’un des jeunes talents les plus prometteurs est sans conteste Darwin Nunez, buteur du SL Benfica.

La Liga NOS est la ligue parfaite pour que les jeunes prennent leur envol. Un envol qui s’effectue de plus en plus tôt pour les jeunes pépites du Benfica, de Porto ou du Sporting. Très prometteur, le jeune Darwin Nunez attise les convoitises des plus grands clubs européens. A 22 ans, l’Uruguayen a inscrit 6 buts en 10 rencontres disputées toutes compétitions confondues et fait déjà tourner toutes les têtes. Selon El Espanol, la Juventus Turin et le Real Madrid se livrent un duel à distance afin de s’adjuger les services du jeune lisboète. Une concurrence qui devrait ravir le Benfica qui pourra alors faire grimper les enchères.