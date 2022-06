Recruté par la Juventus Turin lors du dernier mercato hivernal, Dusan Vlahovic devrait s’inscrire dans la durée sur le Piémont. A 22 ans, il pourrait passer sa carrière à Turin.

« Peut-être que mon agent était au courant de leur offre (aux Gunners, ndlr), mais moi je n’ai jamais parlé à personne. Je n’avais qu’un seul club en tête parce que la Juventus, c’est la Juventus. Il n’y a rien d’autre à dire. Et maintenant, je me sens honoré d’avoir pu endosser ce maillot. C’est incroyable à chaque fois que je l’enfile. (…) Je m’identifie définitivement à l’ADN turinois. La personnalité de ce club coïncide avec la mienne. Quand tu viens ici, tu n’abandonnes jamais, tu te bats tout le temps, tu fais des sacrifices. C’était définitivement ce que je recherchais », a confié Dusan Vlahovic dans des propos accordés à The Telegraph.

Recruté pour plus de 80 millions d’euros en provenance de la Fiorentina, Dusan Vlahovic a réalisé une excellente saison avec 29 buts et 6 passes décisives en 45 rencontres disputées toutes compétitions confondue. Une belle promesse pour la Juventus Turin qui semble avoir trouver sa star pour les dix prochaines années. Véritable amoureux de la Juventus Turin, il semble vouloir s’inscrire dans la durée sur le Piémont.