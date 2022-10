Auteure d’un début de saison catastrophique, la Juventus est en pleine crise. Massimiliano Allegri commence à sérieusement agacer tant au niveau externe avec les Tifosis et les journalistes qu’au niveau interne avec une partie des dirigeants. Oui mais voilà, licencier Allegri n’est chose facile et aujourd’hui le technicien italien possède un contrat en béton armé.

C’est une situation plus que délicate que vit actuellement la Juventus. Malgré un mercato de qualité avec les arrivées de Milik, Di Maria, Pogba, Paredes, Kostic ou encore le Brésilien Gleison Bremer, les Turinois vivent un début de saison catastrophique avec une 8e place en Serie A et une élimination de la Ligue des champions dès la phase de poules. À Turin, on se pose de sérieuses questions et forcément celui qui est pointé du doigt se nomme Massimiliano Allegri.

Entraîneur du club turinois, il n’arrive pas à faire passer un cap à son équipe et le nombre important de blessés (Pogba, Chiesa, Locatelli, Rabiot, Aké, Kaio Jorge…) n’aide pas du tout. De ce fait, Allegri est sur un siège éjectable mais aujourd’hui l’état-major turinois se retrouve dans une impasse. En froid avec Pavel Nedved, le bras droit du président Andrea Agnelli, Max Allegri ne fait plus du tout l’unanimité mais le licencier est aujourd’hui impossible. Tuttosport nous apprend ce mardi matin qu’il faudra en effet débourser la modique somme de 80 millions d’euros pour limoger Max Allegri. « Le divorce avec Max n’est pas à l’ordre du jour à la Juve, aussi pour une question économique. Le licenciement coûterait aussi cher qu’un joueur de haut niveau entre les salaires et le recrutement d’un nouveau technicien, » détaille le quotidien italien. La Juve va donc devoir faire avec.