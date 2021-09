Naples s’est imposé 2-1 face à la Juventus Turin, samedi lors de la 3e journée de la Serie A.

Morata avait pourtant ouvert la marque dès la 10e minute pour la Juve. Mais Politano a égalisé à la 57e minute et Koulibaly a inscrit le but de la victoire napolitaine à la 85e. Avec 2 défaites et 1 nul, la « Vieille Dame » fait un début de saison catastrophique. Le Napoli s’empare à l’inverse de la première place provisoire.