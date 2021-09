Cet été, la Juventus a vécu une révolution en interne. Massimiliano Allegri a repris les rênes laissées libres par Andrea Pirlo. Cristiano Ronaldo a suivi le même chemi en quittant la Vieille Dame dans les derniers jours du mercato. Un transfert loin d’être prévu par la direction turinoise.

La fin du mois d’août a été un véritable feu d’artifice pour les professionnels, journalistes, supporters et suiveurs du monde du football avec en point d’orgue le départ de Cristiano Ronaldo pour Manchester United. Un départ que n’avait pas prévu la direction de la Juventus Turin. C’est en tout ce qu’a avoué Cherubini, le nouveau directeur sportif de la Vieille Dame, lorsqu’il a évoqué le retour de Moïse Kean : « En fin de mercato Cristiano Ronaldo est venu vers nous et nous a dit : « Je veux partir immédiatement. » Cela nous a surpris et il était trop tard pour trouver un véritable remplaçant. C’est pour cela que l’on a tout de suite pensé à anticiper la future signature de Kean d’Everton. Il n’est pas le remplaçant de CR7 mais fait partie d’un nouveau projet pour continuer à gagner« , a-t-il déclaré pour Tuttosport.