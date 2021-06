L’incertitude plane autour de l’avenir de Cristiano Ronaldo alors ce dernier dispute actuellement l’Euro 2020 avec le Portugal. La Juventus est dans le flou et est obligé d’envisager le pire. Pour pallier le départ de leur star, les Bianconeri ont dressé une liste de 7 cibles potentielles.

La Juventus est dans l’incertitude et attend la décision de Cristiano Ronaldo concernant son avenir. La Vieille Dame doit prendre son mal en patience, Cristiano Ronaldo choisira où il veut jouer la saison prochaine au terme de l’épopée portugaise à l’Euro 2020. Jorge Mendes, son agent, joue avec cette situation et agace les Turinois qui anticipent toutes les possibilités. Ils ne veulent pas être pris au dépourvu et réfléchissent déjà à d’éventuels remplaçants.

Selon IlBiancoNero, cette liste propose des noms variées qui foulent les pelouses à travers l’Europe. Les 7 noms présélectionnés sont Andrea Petagna (Naples, 25 ans), Arkadiusz Milik (OM, 27 ans), Ousmane Dembélé (FC Barcelone, 24 ans), Gabriel Jesus (Manchester City, 24 ans), Edin Dzeko (AS Roma, 35 ans), Mauro Icardi (PSG, 28 ans) et Dusan Vlahovic (Fiorentina, 21 ans). Des noms plus ou moins confirmés, ayant chacun leur propre profil et leurs propres caractéristiques. La Juventus peut voir venir. Elle est parée.