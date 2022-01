Pas de place au doute ce mardi pour les Juventinis, qui ont validé leur ticket pour les quarts de finale de la Coupe d’Italie.

Parfaitement lancée par un but de Juan Cuadrado (25′) en première période, la Juventus Turin a déroulé au retour des vestiaires face à une Sampdoria totalement dépassée. L’ancien Rennais Daniele Rugani (52′) a inscrit le but du 2-0. La réduction du score d’Andrea Conti (63′) ne changera rien puisque Paulo Dybala (67′) et Alvaro Morata (77′) sur penalty vont enterrer les espoirs des Génois.

Score final 4 à 1 en faveur de la Juve, qui file sans encombre vers les quarts de finale de la Coupe d’Italie.