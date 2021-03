Pour renforcer son secteur offensif, la Juventus Turin surveillerait de près la situation de trois attaquants de Ligue 1.

Toujours en course pour le titre de champion d’Italie, malgré ses 10 points de retard sur l’Inter Milan, la Juventus Turin a déjà déçu cette saison en se faisant éliminer de la Ligue des champions dès les huitièmes de finale face au FC Porto. Un échec qui pourrait coûter très cher aux Bianconeri, déjà sous l’eau à cause de la crise économique engendrée par la pandémie de Covid-19. Pour se remettre sur de bons rails la saison prochaine, la Juve aurait déjà les noms de plusieurs recrues en tête dans le secteur offensif, d’autant que les rumeurs autour du départ de Cristiano Ronaldo s’intensifie.

D’après les informations de Tuttosport, trois attaquants de Ligue 1 seraient dans les petits papiers d’Andrea Pirlo pour la saison prochaine. Le premier d’entre eux serait le Polonais Arkadiusz Milik. Arrivé à l’Olympique de Marseille cet hiver, le buteur de 27 ans a déjà fait part de son envie de rejoindre un plus gros club dans les colonnes de L’Equipe et il disposerait d’une clause libératoire de 12 millions d’euros d’après la presse italienne. En cas d’échec sur ce dossier, la Vieille Dame pourrait alors se tourner vers le rival de l’OM, le PSG. Les deux autres cibles seraient en effet le jeune Moise Kean et l’Argentin Mauro Icardi. Le premier sera approché uniquement si le Paris Saint-Germain ne parvient pas à prolonger son prêt ou à le recruter cet été. À l’inverse, Icardi pourrait être libéré par son club si Moise Kean reste. Affaire à suivre…