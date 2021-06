Dans quelques jours, Memphis Depay sera en fin de contrat avec l’Olympique Lyonnais. Actuellement en plein Euro 2020 avec les Pays-Bas, le buteur rhodanien va quitter la France et a même annoncé sa future destination en conférence de presse.

Le capitaine de l’OL va bel et bien s’engager avec le FC Barcelone dans les jours à venir. Il va enfin porter le maillot du club blaugrana et réaliser en quelque sorte son rêve. Il confirme cette information devant les médias. « Tout le monde sait que je suis lié au Barça depuis un moment et je veux jouer pour Ronald Koeman. Attendez et la nouvelle viendra. Tout le monde sait qu’il y a des discussions et je pense que nous aurons bientôt des nouvelles à ce sujet. Il faut attendre, mais je dirais que sous peu on pourra savoir quelque chose de définitif. »Voilà qui a le mérite d’être très clair pour la star des Oranjes. Un contrat de deux ou trois ans attendrait l’ancien joueur de Manchester United, qui sort d’une excellente saison avec les Gones. Toutes compétitions confondues, la star de la sélection batave a marqué 22 buts en 40 matches toutes compétitions confondues, dont 20 buts et 12 passes décisives en 37 rencontres de Ligue 1.