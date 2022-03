La guerre entre l’Ukraine et la Russie touche également le football. Seul russe du vestiaire monégasque, Aleksander Golovin serait particulièrement touché et vivrait une véritable mauvaise passe.

« Non, il ne va pas être prêt. Il a une gêne, mais il a aussi une histoire et on doit y être attentif. L’invasion de la Russie en Ukraine l’empêche de se concentrer. Il n’est pas bien avec ça, naturellement. Personne n’aime la guerre. Il est concentré pour revenir à l’entraînement. Ce sont des choses qu’il ne maîtrise pas. Il doit maintenant se concentrer pour revenir comme joueur, et il en a très envie« , a confié Philippe Clément, technicien de l’AS Monaco, en conférence de presse.