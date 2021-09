Cette saison, Ole Gunnar Solskjaer n’a plus d’excuse au vu du mercato réalisé par ses dirigeants. Manchester United lui a fixé un objectif qu’il est obligé de franchir au risque de devoir prendre la porte : passer les poules de Ligue des Champions. Son successeur pressenti est Zinedine Zidane.

La défaite contre les Young Boys a été un véritable coup dur pour le Norvégien, qui a dirigé l’équipe la saison dernière lorsqu’il a été éliminé en phase de groupes contre le PSG et le RB Leipzig. Les dirigeants mancuniens sont désormais plus exigeants au vu de l’effectif à sa disposition et des objectifs clairs ont été planifiés : passer les poules de Ligue des Champions. En cas d’échec un nom ressort tant chez les dirigeants que chez les supporters : Zinedine Zidane.

Libre depuis son départ du Real Madrid en fin de saison dernière, Zinedine Zidane est le technicien le plus expérimenté et titré sur le marché actuel. Véritable légende du football, le Français a marqué les esprits comme joueur mais également comme entraîneur. Respecté de tous, il retrouverait de vieilles connaissances à Manchester United avec Cristiano Ronaldo et Raphaël Varane mais aussi Paul Pogba dont il est très proche. Zinedine Zidane semble être le choix idéal afin d’amener cet effectif de star au sommet, là où est la place des Reds Devils. Une information confirmée par Fichajes qui indique que le Français fait partie de la short-list des dirigeants mancuniens.