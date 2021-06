L’Equipe de France s’impose facilement, 3-0, contre la Bulgarie pour son deuxième et dernier match de préparation avant le début de l’Euro 2020 (11 juin – 11 juillet) devant 5000 spectateurs au Stade de France. Si Olivier Giroud s’est offert un doublé, Karim Benzema est sorti sur blessure.

Antoine Griezmann a ouvert le score de manière acrobatique à la 27e minute avant qu’Olivier Giroud marque ses 45 et 46e but avec le maillot de l’Equipe de France qui porte le succès des bleus à 3-0 contre la Bulgarie. L’équipe de Didier Deschamps a ultra dominé cette rencontre permettant de répéter ses gammes notamment sur les enchainements collectifs et de prendre un maximum de confiance avant le début du championnat d’Europe. Au milieu de terrain Corentin Tolisso a une nouvelle fois rayonné et brigue une place de titulaire aux côté e N’Golo Kanté et Paul Pogba. Adrien Rabiot, absent ce soir par précaution perd beaucoup ce soir.

Le point négatif de cette soirée est la sortie sur blessure de Karim Benzema en début de match. Si Didier Deschamps s’est rapidement montré rassurant, il faudra attendre les examens complémentaire pour savoir si l’attaquant du Real Madrid, de retour cinq ans après en Equipe de France pourra tenir sa place, mardi prochain, lors de la première journée de l’Euro 2020 face à l’Allemagne à Munich.