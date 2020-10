Dans un match globalement équilibré, la France et le Portugal se quittent bons amis (0-0) et restent en tête de leur groupe à égalité de points (7).

Les défenses des deux sélections se sont rendues coup pour coup. Ce soir, aucune équipe n’a réussi à trouver la faille face à des blocs bien en place. Aucune occasion franche n’a été à déplorer si ce n’est un but refusé pour le Portugal à juste titre (hors jeu de Pepe, 73e). Nous n’avons pas assisté à une grande partie de football mais plutôt à un combat tactique entre les sélectionneurs. Au classement, la France et le Portugal sont à égalité de points mais le Portugal dispose d’une meilleure différence de but.

