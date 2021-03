Georgina Rodriguez, parmi les WAG’s les plus influentes, est dotée d’une incroyable fortune personnelle, dont le montant a été relevé par The Sun.

Georgina Rodriguez, 27 ans, est devenue une véritable business woman. La femme aux 24 millions d’abonnés sur instagram fait partie des WAG’s dotées des plus grandes fortunes personnelles. D’après les informations de The Sun relayée par le site Sportune, la sienne serait élevée à plus de 9 millions d’euros…

Georgina Rodriguez partage la vie de Cristiano Ronaldo depuis 2016.