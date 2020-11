La Finlande s’est imposée 2-0 face aux Bleus, mercredi soir au Stade de France, en match amical.

Pour cette rencontre, le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, avait aligné un 4-4-2 avec plusieurs changements au sein des titulaires. L’attaque était composée d’Olivier Giroud et Wissam Ben Yedder (remplacés par Griezmann et Martial à la 55e). Le jeune Marcus Thuram, pour sa toute première sélection, était titulaire. Le Monégasque Ruben Aguilar est entré en cours de jeu.

Hélas, les Finlandais ont inscrit deux superbes buts en contre par Forss (28e) et Valakari (31e) et les Bleus n’ont pas su réagir. On pourra notamment déplorer le match très moyen de Paul Pogba, encore trop peu en jambes au milieu de terrain, où la performance insuffisante de la charnière centrale Zouma – Lenglet.

On devrait voir une toute autre équipe face au Portugal, samedi en Ligue des Nations.

Le onze de départ France : Mandanda – Dubois, Zouma, Lenglet, Digne – Sissoko, Nzonzi, Pogba, Thuram – Giroud, Ben Yedder

Le onze de départ Finlande : Joronen – O’Shaughnessy, Vaisanen, Kauko, Niskanen – Valakari, Ojala, Karjalainen, Schüller – Forss, Hamalainen.

Pariez sur ces matches (bonus jusqu’à 100 euros)