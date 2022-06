Joueur du Paris Saint-Germain depuis plusieurs années, Julian Draxler devrait rapidement faire ses valises. Le joueur allemand aurait pris la décision de quitter la capitale française durant le mercato.

Si l’on en croit les informations de ‘TMW’, le milieu de terrain offensif souhaite aller voir ailleurs durant la prochaine période des transferts. Julian Draxler se voit bien retourner au pays et ainsi évoluer en Bundesliga la saison prochaine, pourquoi pas afin de retrouver sa place e, sélection en vue de la prochaine Coupe du monde en fin d’année. Arrivé au PSG en 2017, Julian Draxler n’a disputé que 24 matchs, cette saison, pour 2 buts et 2 passes décisives. Son bilan sous la tunique parisienne est de 198 rencontres, pour 26 buts et 41 passes décisives. Son contrat court jusqu’en juin 2024 avec une valeur estimée à 18 millions d’euros.