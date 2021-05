Giovanna Pernambucano, très active sur les réseaux sociaux, a réagi aux vives critiques de Rudi Garcia envers son père, après la non reconduction de son contrat à l’Olympique Lyonnais.

« Ça doit vraiment faire chier de voir un mec que tu n’aimes pas être bien aimé par les supporters, le club, les joueurs, et même « sans expérience » emmener les meilleures recrues de l’équipe », a réagi Giovanna, en réponses aux propos de Rudi Garcia sur RMC. Le désormais ex-entraîneur de l’OL a effet critiqué sans ménagement le directeur sportif du club rhôdanien. Garcia a notamment déclaré à propos de Juninho : « Il est plein d’envie mais parfois, son envie le fait un peu déborder de son cadre et venir marcher sur les plates-bandes du coach. (…) Avec les saisons, il apprendra et il va se bonifier. Ça a été un joueur formidable. J’espère qu’il deviendra un grand directeur sportif. Mais il a besoin d’expérience. »